Lefkoşa’da meydana gelen sahre evrak tedavüle sürme” suçundan tutuklanan Kıbrıslı Rum Georgios Ptisillides dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının görevli muhaceret memuruna sahte araç sigortası ibraz ettiğini söyledi.

Polis, görevli memurların evrakın sahte olmasından şüphelendiğini, Gönyeli Polis Karakoluna haber verdiklerini, Metehan’a giden ekibin zanlıyı karakola getirdiğini açıkladı.

Polis, zanlının karakolda gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini, evrakı Güney Kıbrıs’ta hazırladığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Avukat Talat Tanca, tutuklu yargıya itiraz etmedi. Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.