Girne’de önceki Salı günü isminin baş harfleri B.Ç.’nin işletmeciliğini yaptığı Off Licenca giderek tasarrufunda bulundurduğu 40 cm’lik tornavida ile “İslama aykırı” diyerek içkileri kıran zanlı Mehmet Ali Dinler aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

İşletmeye 14 bin 800 TL zarar veren zanlı hakkında B.Ç., şikayetçi olmazken zanlı ek tutukluluk talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının ‘Kasti hasar’, ‘Tecavüzkar alet taşıma’ ve ‘KKTC’de ikamet izinsiz’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 1 gün tutukluluk emri alındığını, Barış Ruh Hastanesinden kontrolden geçirilmek için gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi. KKTC’de 30 Eylül 2025 tarihinden bu yana kaçak yaşadığını ifade eden Polis, olayın yaşandığı iş yerinde kamera görüntülerinin de alındığını belirtti.

Soruşturmanın halen sürdüğünü, yazışmaların cevabının beklendiğini kaydeden Esergül, 7 gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.