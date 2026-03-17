Girne’de 13 Mart tarihinde isminin baş harfleri S.Ö.’nün trafikte önünü keserek tekme tokat dövdükten sonra burun ve elmacık kemiğinin kırılmasına neden olan zanlılar Elmaz Büke Demir ve Furkan Aydar aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

‘Vahim zarar’, ‘Ciddi darp’ ve ‘İthali lisan’ suçlarından dava okunan zanlılar hakkında S.Ö.’nün şikâyetinin devam ettiği öğrenildi.

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru Yusuf Düzdaban olayın 13 Mart tarihinde Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini anlattı. Zanlı Elmaz Büke Demir ile S.Ö., arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ifade eden polis, zanlı Büke Demir’in arkadaşı Furkan Aydar’ı arayarak S.Ö.’nün önünü aracı ile kestiğini söyledi. Sokak ortasında yaşanan kavgada zanlıların S.Ö.’yü tekem tokat dövdüğünü kaydeden polis, S.Ö.’nün almış olduğu darbeler nedeniyle burnunun ve elmacık kemiğinin kırıldığını söyledi.

polis, S.Ö.’nün şikayetinin devam ettiğini belirterek zanlı Elmaz Büke Demir’in kavga sarhoşluk suçundan kabahat dosyası olduğunu ‘Darp’ suçundan da 18 Haziran 2025 tarihinde sabıkası bulunduğunu belirtti.

Zanlı Furkan Aydar’ın ise 25 Nisan 2025 tarihinde ‘Ciddi darp’ suçundan sabıkası olduğunu kaydeden polis, yine zanlının 8 Mayıs 2025 tarihli Lefkoşa’da ‘Vahim zarar’ ve ‘Ciddi darp’ suçlarından askıda meselesi olduğunu vurguladı. Zanlılar hakkında soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talebinde bulundu.

Mahkeme her iki zanlının da işlediği suçların ciddiyetine dikkati çekerek ağır ceza kapsamına giren suçlarla yargılanacaklarını belirterek yurt dışına çıkışlarını yasaklayıp, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin imza edeceği 500’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek, 100’er bin TL nakdi teminat yatırmalarına emir verdi.