Girne’de bir spor mağazasında sahte 100 Dolar vererek alışveriş yapan İsrailli çiftin tespit edilmesi ile derinleşen soruşturma çorap söküğü gibi geldi. Girne CÖŞ ekipleri tarafından, kaldıkları adreste gerçekleşen aramada ele geçirilen 5 bin Dolar’ın bin Dolarının daha sahte olduğu tespit edilirken, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin 9 gram Hintkeneviri olduğu tespit edildi. 17 Nisan tarihinde ‘Sahte para tasarrufu, sahte parayı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini’ ve ‘Uyuşturucu madde alma tasarruf’ suçlarından tutuklanan Tamazy Beberashvılı ve eşi Sivan Beberashvılı Levy aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

SAHTE PARALARLA YEDİLER GİYİNDİLER

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Aziz Bağrıkara, zanlıların 17 Nisan tarihinde yapılan şikayet sonrası tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Yürütülen ileri soruşturmada, zanlıların sahte dolarla sadece spor mağazasından değil, Girne’de faaliyet gösteren ‘Piskotti’ isimli işletmeye giderek, yaş pasta ve kurabiye aldıklarını ve sahte 100 Dolar’ı tedavüle sürerek para üstü 2 bin 85 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiklerini söyledi.

STATÜLERİ TURİST

Polis, PGM Belge İnceleme ve Devlet Kimya Laboratuvarından beklenen raporların geldiğini, zanlıların 30 günlük turist vizesi ile ülkede bulunduklarını ayrıca 2016 yılından bu yana sürekli tatil için gidip geldiklerini belirtti.

Zanlılar hakkında soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlılar adına kayıtlı ülkede 2 ev, yine isimlerine kayıtlı kirada 3 dükkan tespit ettiklerini ifade ederek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Zanlıların avukatı KKTC vatandaşı kefil bulma konusunda sıkıntı yaşayacaklarını ancak nakdi teminatı karşılayabilecekleri durumda olduklarını belirtti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlıların ileride ağır cezada yargılanacaklarına dikkati çekerek davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 250’şer Bin TL nakit, 1’er Milyon şahsi kefalet senedi imza ederek serbest kalmalarına emir verdi.