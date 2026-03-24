13 Mart 2026 tarihinde saat 00.10 sıralarında Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi’nde, trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada F.A. (E-23), S.Ö. (E-49)’nün aracının önünü keserek durdurdu. Araçta bulunan E.B.D. (E-23), S.Ö.’ye küfür edip yumruk ve tekmelerle saldırarak burnunun kırılmasına neden oldu. F.A. tutuklanırken, E.B.D. aranıyor. Soruşturma sürüyor.