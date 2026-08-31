Yeni Kıbrıs Partisi, bir yolcu gemisinin bir yaz gününde limandan çıkışının hemen ardından su alıp yan yatmasının kader olamayacağını ve iddialara yanıt verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yapılan yazılı açıklamada “Hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, halen kayıp olan ve endişeli bekleyiş içindeki yakınlara ve kurtulan tüm yolcu ve mürettebata acılarını ve zor saatlerini yürekten paylaştığımızı ifade ederiz. Ancak acımızı taziye mesajlarına hapsetmeyeceğiz” denildi.

Yapılan yazılı açıklamada “Türkiye basınında ortaya atılan ve Kıbrıs basınına da yansıyan bir dizi ciddi iddia (geminin daha önce başka kazalara karıştığı, atıl durumda kaldıktan sonra onarımlardan geçirildiği, hasar görmüş ve onarım yapılmış bölgelerinden su almış olabileceği, mürettebat listelerindeki tutarsızlıklar dahil) bu felaketin bir “deniz işi” ya da “kader” olmadığını, önceden bilinip önlenebilecek yapısal soru işaretleri barındırdığını göstermektedir. Bu iddiaların doğruluğunu tartmak YKP’nin değil, yetkili makamların işidir” denildi.

YKP açıklaması şöyle devam etti:

“YKP olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan somut biçimde talep ettiğimiz şudur: gemiye verilen sefer izinlerinin dayandığı denetim raporları, bakım kayıtları, ruhsat süreçleri ve mürettebat evrakları belgeleriyle ve gecikmeksizin kamuoyuyla paylaşılmalı; basında yer alan iddialar tek tek yanıtlanmalı; başlatılan soruşturmanın hangi kurum tarafından, hangi bağımsız teknik heyetle yürütüldüğü şeffaf biçimde ilan edilmelidir.”