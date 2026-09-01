Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yapılan istişareler sonucunda uçak bileti fiyatlarında düşüş yaşandığını belirtti.

Ataoğlu, konunun Cumhurbaşkanı ve Türkiye’den yetkililerle görüşüldüğünü ve fırsatçılığın engellenmesine yönelik çaba sarf edildiğini, bunun üzerine fiyatların düştüğünü kaydetti.

Kazanın ardından gemi seferlerinin durdurulması ile uçak bilet fiyatlarının artırılmasının “kabul edilemez” olduğunu söyleyen Ataoğlu, “Fiyatların artırtılması yerine indirim yapmalarını beklerdik” dedi.

Ataoğlu, fırsatçılık yapanlarla ilgili önlemlerin Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirileceğini ve tekrar böyle bir durum yaşanmaması için gerekenin yapılacağını ifade etti.

Uçak şirketlerine çağrıda bulunan Ataoğlu, fırsatçılığı bırakıp ellerini taşın altına koymalarını istedi.