Girne-Taşucu seferini yapan FİLOJET isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde.

Ailelerin bekleyişi devam ederken, çalışmalara bugün, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan kurtarma ve yedekleme gemisi olan TCG Işın da katılıyor.

Gemi, deniz kazaları, enkaz çıkarma, sualtı arama-kurtarma ve denizaltı personeline yaşam desteği sağlama gibi kritik görevler için özel olarak tasarlandı.

Kazaya ilişkin son verilere göre, 267 kişinin bulunduğu gemide, 239 kişiye sağ olarak ulaşılırken, 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise kayıp.