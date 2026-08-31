Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, dün yaşanan feribot faciasının, herkesin yüreğinde derin bir yara açtığını belirterek, bir umut için hastanelere koşan, bir can için denize açılan, ambulansıyla yola çıkan, acil ve diğer servislerde sabahlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileyerek, kayıpların bir an önce bulunarak ailelerine kavuşmasını temenni etti.

Bu acı olayın yaşandığı ilk andan itibaren, izinde veya nöbet sonrası olmasına rağmen acil servislerde görev yapan hemşirelerin, ambulanslarda görev alan hemşirelerin ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin, görev çağrısına hiç tereddüt etmeden cevap verdiğini hatırlatan Birlik, “Birçok meslektaşımız çağrı beklemeden hastanelere hazır olmak için koşmuştur” dedi.

Birlik, acil servislerde görev yapan hemşirelerin, hastanelere ulaşan yaralıların ilk müdahalesinden tedavilerine kadar özveriyle görev yaparken, ambulanstaki hemşirelerin 112 ekiplerinin, olay yerine ulaşmak, yaralılara müdahale etmek ve hayat kurtarmak için zamanla yarıştıklarını kaydetti.

Görev yerlerine ulaşmakla yetinmeyen bazı hemşirelerin, kurtarma gemilerine binerek açık denizde devam eden arama-kurtarma çalışmalarına da katıldığını belirten Birlik “ bir cana daha ulaşabilmek, bir yaralıya daha yardım edebilmek ve bir aileye daha umut olabilmek için büyük bir cesaret ve özveriyle mücadele etmiştir” dedi.

Birlik, bu fedakârlığın, hemşirelik mesleğinin yalnızca bir görev olmadığını vicdan, sorumluluk, cesaret ve insan hayatına adanmışlık olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

“Kayıplarını bekleyen ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, devam eden arama-kurtarma çalışmalarından güzel haberler gelmesini ve kayıpların sağ salim bulunmasını umut ediyoruz” diyen Birlik şöyle devam etti;

“Dualarımız denizde ve karada bir cana ulaşmak için mücadele eden hemşirelerimiz, acil servis ve 112 ekiplerimiz, ambulanslarda görev yapan sağlık çalışanlarımız ve bu zor süreçte emeğini ortaya koyan tüm sağlık çalışanları ile sevdiklerinden haber bekleyen ailelerimizledir.”