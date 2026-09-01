Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan Kurtarma ve Yedekleme Gemisi olan TCG Işın, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının olduğu bölgede arama çalışmalarına bu sabah saat 09.00 itibarıyla başladı.

Görüntüleme sistemi ile batık tespit çalışmalarına devam eden gemide, sinyal alınması durumunda uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) cihazı dalış icra ederek, temasın teşhisini sağlayacak.

Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV), uzaktan kumanda edilebilme yeteneğine sahip 1000 metre derinlikte çalışabilen ve 135 kilo taşıma kapasitesi olan insansız bir sualtı aracı olarak tanımlanıyor.