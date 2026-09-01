Eşit Halk ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, "Tüm yabancı üslerden arındırılmış birleşik federal" bir Kıbrıs'ın bugün daha da önem taşıdığını ve yaşamsal hâle geldiğini belirtti.
Erşangil, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD, İsrail-İran savaşı, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara işaret ederek, söz konusu "Emperyalist savaşların" bedelinin halklara ödetildiğini kaydetti.
Kıbrıs’ın bölgedeki çatışma ve savaş politikalarından bağımsız olmadığına işaret eden Erşangil, adanın savaş üssü olarak kullanılmasına ve her iki yarısında körüklenen milliyetçi gerilimlere karşı ortak mücadelenin büyütülmesi gerektiğini belirtti.