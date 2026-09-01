Eşit Halk ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, "Tüm yabancı üslerden arındırılmış birleşik federal" bir Kıbrıs'ın bugün daha da önem taşıdığını ve yaşamsal h â le geldiğini belirtti.

Erşangil, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD, İsrail-İran savaşı, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara işaret ederek, söz konusu "Emperyalist savaşların" bedelinin halklara ödetildiğini kaydetti.