Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iki gün boyunca iptal edildi.

Seferler dün de yapılmazken, Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından durdurulan gemi seferlerinin bugün itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladı.

Öte yandan KKTC’yi yasa boğan FİLO JET faciasının ardından deniz seferlerinde yaşanan iptaller ve aksaklıklar, ulaşımda tam anlamıyla bir kilitlenmeye yol açtı.

Girne Limanı ve Mersin Taşucu’nda yüzlerce kişi çaresizce beklerken; evine, işine ya da ailesine dönmek zorunda olan mağdur vatandaşlar çözümü hava yolunda aradı. Ancak hava yolu şirketlerinin uyguladığı fahiş fiyat politikası, acının ortasında büyük bir mağduriyet yarattı.

45 DAKİKALIK MESAFEYE REKOR FİYATLAR

Dün uçak bileti almak için sistemlere giren vatandaşlar, karşılaştıkları rakamlar karşısında adeta şoka uğradı. Normal şartlarda 6 bin TL civarında seyreden bilet fiyatları, deniz yolunun kilitlenmesiyle oluşan zorunlu talep sonrası rekor seviyelere ulaştı.

Lefkoşa (Ercan) – Hatay arasındaki tek yön uçuşta, 1 yetişkin yolcu için sistemde 24 bin 233 TL fiyat gösterildi.

Mersin’e bağlı Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Ercan Havalimanı arasındaki yaklaşık 45-50 dakikalık uçuşlarda ise bazı bilet fiyatlarının 35 bin TL’nin üzerine çıktığı görüldü

Bilet maliyetlerinin aileler için on binlerce lirayı bulduğunu belirten mağdur vatandaşlar, "Zaten facianın üzüntüsünü yaşıyoruz. Mağdur bir insan ailesine ulaşmak veya işine dönmek için bu paraları ödemek zorunda mı? Bu resmen fırsatçılıktır" diyerek duruma tepki gösterdi.