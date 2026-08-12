Haspolat’ta eşiyle tartıştığı sırada kadını ciddi şekilde darp ederek sol kulak zarının yırtılmasına neden olan kişi tutuklandı.

Olay, 17 Temmuz’da saat 11.00 sıralarında Haspolat’ta meydana geldi.

Açıklamada, 33 yaşındaki isminin baş harfleri İ.A.’nın, eşi 30 yaşımdaki isminin baş harfleri S.N.A.adlı kadın ile aralarında çıkan tartışma sonucu eşini ciddi şekilde darp ettiği belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlı İ.A. tutuklandı ve "Vahim Zarar ve Ciddi Darp” suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ebrar Kiriş mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Haspolat’ta sakin zanlının ikametgahının salonunda boşanmak istediği gerekçesi aralarında çıkan sözlü tartışma sonrasında eşi S.A.’nın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurarak ciddi bir şekilde darp edip sol kulağına iki kez tokat vurmak suretiyle kulak zarının yırtılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, şikâyetin 10 Ağustos’ta yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti. Zanlının yazılı dava tebliğini kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise pişman olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.