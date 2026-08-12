Yeniboğaziçi’nde babasından istediği parayı alamayan şahıs, “seni de anamı da gebertirim” diyerek tehdit etti.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye olayla ilgili bulguları polis memuru Göznur Pırlanta aktardı. Pırlanta, zanlının, önceki gün, Yeniboğaziçi’nde, babasından istediği parayı alamadığı gerekçesiyle, “para vermezsen seni ve annemi gebertirim” dediğini ve şiddet tehdidi suçunu işlediğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını aktaran Pırlanta, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Evren Mürsel, zanlının, 30 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve 2 kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.