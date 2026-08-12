Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazife Özay, Mimarlık Eğitimi ve DAÜ Mimarlık Bölümü’nde geleceğin mimarlarının nasıl yetiştiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yrd. Doç. Dr. Özay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İnsan yaşamının geçtiği her mekân, bir mimari kararın sonucudur. Yaşadığımız evler, çalıştığımız ofisler, eğitim gördüğümüz okullar ve kent meydanları yalnızca fiziksel çevreler değil; yaşam biçimimizi, sosyal ilişkilerimizi ve kent kültürünü şekillendiren mekânlardır. Bu nedenle mimarlık, yalnızca bina tasarlayan bir meslek değil; insanların yaşamını, kentlerin kimliğini ve toplumların geleceğini biçimlendiren önemli bir düşünce ve tasarım disiplinidir.

Günümüzde mimarlar yalnızca yapılar üretmez; kentleri analiz eder, kültürel mirası korur, sürdürülebilir yaşam çevreleri tasarlar ve teknolojinin sunduğu olanakları insan odaklı çözümler geliştirmek için kullanırlar. Kamu kurumlarından uluslararası tasarım ofislerine, proje ve yapı yönetiminden koruma, restorasyon ve akademiye kadar uzanan geniş bir çalışma alanında görev alırlar. Bu nedenle mimarlık eğitiminin temel amacı yalnızca mesleki bilgi kazandırmak değil; eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve değişen dünyanın sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen tasarımcılar yetiştirmektir.

Çağdaş mimarlık eğitimi, bilgi aktarmanın ötesinde bir düşünme kültürü kazandırmayı hedefler. Öğrencilerden hazır çözümleri ezberlemeleri değil; doğru soruları sormaları, gözlem yapmaları, araştırmaları, farklı olasılıkları değerlendirmeleri ve kendi tasarım yaklaşımlarını geliştirmeleri beklenir. Çünkü mimarlıkta tasarım, doğru cevabı bulmaktan önce doğru soruları sorabilme becerisiyle başlar.

Bu anlayışın temelleri mimarlık eğitiminin ilk yılında atılır. Dünyanın birçok saygın mimarlık okulunda olduğu gibi DAÜ Mimarlık Bölümü'nde de birinci sınıf, öğrencilerin yalnızca üniversite yaşamına uyum sağladıkları değil, tasarımcı kimliklerinin şekillenmeye başladığı temel eğitim yılıdır. "Temel Yıl (Foundation Year)" olarak adlandırılan bu süreç, öğrencilerin ortak bir tasarım dili geliştirdikleri, mekânsal düşünmeyi öğrendikleri ve tasarımın ana ilkelerini içselleştirdikleri kritik bir başlangıçtır.

Temel Yıl aynı zamanda bölümün eğitim felsefesinin merkezini oluşturur. Bu dönemde öğrenciler tasarımın ana kavramlarıyla tanışırken gözlem yapmayı, sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi ve fikirlerini mekâna dönüştürmeyi öğrenirler. Grafik anlatım, görsel iletişim, mimarlık kuramı, yapı bilgisi ve yapı teknolojileri gibi dersler temel tasarım stüdyosuyla bütünleşik biçimde yürütülür. Böylece öğrenciler kuramsal bilgi ile uygulamayı bir araya getirerek bütüncül bir öğrenme deneyimi kazanırlar. Bu yaklaşım yalnızca ilk yılla sınırlı değildir. Temel Yıl'da kazanılan tasarım kültürü, ilerleyen yıllarda yapı, çevre ve kent ölçeğinde giderek karmaşıklaşan stüdyo çalışmalarıyla geliştirilir. Jüri değerlendirmeleri, grup çalışmaları ve eleştiri oturumları öğrencilerin tasarım düşüncelerini güçlendirirken; teknik geziler, atölyeler, seminerler, ulusal ve uluslararası yarışmalar ile stajlar mesleği farklı boyutlarıyla deneyimlemelerine olanak sağlar. Böylece öğrenciler yalnızca tasarlamayı değil; tasarım kararlarını gerekçelendirmeyi, fikirlerini savunmayı ve eleştiriyi gelişimin doğal bir parçası olarak görmeyi öğrenirler.

Uluslararası Standartlarda Mimarlık Eğitimi

1991 yılından bu yana eğitim veren DAÜ Mimarlık Bölümü, güçlü akademik kadrosu, uluslararası deneyime sahip öğretim üyeleri ve çok kültürlü öğrenci yapısıyla çağdaş mimarlık eğitiminin saygın merkezlerinden biri hâline gelmiştir. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve öğretim üyeleri aynı stüdyo ortamında yalnızca mimarlığın teknik yönlerini değil, farklı düşünme biçimlerini ve evrensel mesleki değerleri de paylaşmaktadır. Bu uluslararası eğitim ortamı, öğrencilerin küresel ölçekte çalışabilecek donanıma sahip mimarlar olarak yetişmelerine önemli katkı sunmaktadır.

Bölümün eğitim kalitesi ulusal ve uluslararası akreditasyonlarla güvence altına alınmıştır. DAÜ Mimarlık Bölümü, 2011 yılında Kıbrıs'ta MİAK akreditasyonunu alan ilk mimarlık bölümü olmuş, 2016 yılında ise ABD merkezli NAAB akreditasyonunu alarak adadaki bu akreditasyona sahip tek mimarlık bölümü unvanını kazanmıştır. Kesintisiz sürdürülen bu akreditasyonlar, programın ulusal ve uluslararası kalite standartlarını karşıladığını ve mezunlarının dünya ölçeğinde rekabet edebilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle yetiştirildiğini göstermektedir.

Yaklaşık otuz beş yıllık eğitim deneyimi boyunca bölüm mezunları bugün kamu kurumlarından uluslararası tasarım şirketlerine, restorasyondan sürdürülebilir çevre tasarımına, dijital yapı teknolojilerinden akademiye kadar geniş bir yelpazede başarıyla görev yapmaktadır. Mezunların farklı ülkelerde üstlendikleri roller, bölümün eğitim anlayışının uluslararası başarısının en somut göstergelerinden biridir. Mimarlık, geleceği tasarlama sorumluluğunu üstlenen en önemli mesleklerden biridir. Daha yaşanabilir kentler ve sürdürülebilir yaşam çevreleri ancak düşünebilen, sorgulayabilen, etik sorumluluk taşıyan ve insanı merkeze alan mimarlar tarafından üretilebilir. Bu nedenle mimarlık eğitimi yalnızca mesleki bilgi kazandırmaz; aynı zamanda bakış açısı geliştirir ve düşünme biçimini dönüştürür.

DAÜ Mimarlık Bölümü de yaklaşık otuz beş yıldır bu anlayışla geleceğin mimarlarını yetiştirmektedir. Çünkü iyi mimarlık, güçlü yapılar inşa etmekten önce güçlü düşünceler üretmeyi gerektirir. Gerçekten de her yapı inşa edilmeden önce, önce bir düşünce inşa edilir.”