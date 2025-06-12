Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bugün öğle saatlerinde Manisa’ya giderek hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenen taziye törenine katıldı ve ardından Zeyrek’in kabrini ziyaret etti.

KTBB’den verilen bilgiye göre, Özçınar’a, Manisa’da, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu eşlik etti. Taziye töreninde Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve ailesine taziyelerini ileten Özçınar ile İnanıroğlu, ardından Zeyrek’in kabrini ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Güzelyurt Belediyesi ile kardeş şehir olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatından çok büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Özçınar, taziye törenine katılarak başsağlığı dileklerini ilettiklerini ve Başkan Zeyrek’in kabri başında dua ettiklerini ifade etti.