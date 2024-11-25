Stat: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı
Hakemler: Burak Mandıralı, Emre Çevikdal, Özal Çağlayan, Cenk Aras Özfuttu
Mustafa Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Menteş, Ersal, Mehmet, Özner, Mehmet, Barış, Salih, Musa, Emre, Çağdaş
Atoll Kozanköy: Ali, Azad, Bayram, Abdullah, Chrislin, Hüseyin, Bahri, Mustafa, Efe, İzder, Hüseyin
Gol: 67’Barış Küçük (M.H.Yılmazköy)
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 10.hafta maçında Mustafa Hacıali Yılmazköy ile Atoll Kozanköy karşı karşıya geldi. Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mustafa Hacıali Yılmazköy 1-0 kazanarak haftalar sonra 3 puanla tanıştı. Mustafa Hacıali Yılmazköy’e 3 puanı getiren golü Barış Küçük kaydetti.
Bu sonucun ardından Mustafa Hacıali Yılmazköy puanını 17’ye çıkarırken, Atoll Kozanköy ise 15 puanda kaldı.