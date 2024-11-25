Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Can Erli

Göçmenköy: Ozan, Eray, Bekir (Dk 90+4 Lütfi), Mevlüt, Reşit, Alattin, Mbou, Arda Sözcü (Dk 90+7 Süleyman), Arda Karacan (Dk 90+5 Kayra), Bilal, Debouto.

Esentepe: Ahmet, Semih, Frank, Nersin (Dk 76 Emre), Mustafa, Mehmet Arıkan (Dk 71 Ege Can), Tuğra, Benjamin, Ali, Lukman, Salih.

Gol: Dk 64 Bekir (Göçmenköy).

Aksa Süper ligin onuncu hafta karşılaşmasında şiddetli rüzgar altında oynanan karşılaşmayı Bekir’in ayağından gelen golle ev sahibi Göçmenköy kazandı.

5.dk: Göçmenköy’ün kazandığı köşe vuruşunda Bekir’in direk kaleye gönderdiği topu kaleci Ahmet bir kez daha kornere çeldi.

8.dk: Göçmenköy’ün etkili gelişen atağında Debouto’nun vuruşunu kaleci Ahmet iki hamlede önledi.

26.dk: Kalabalık adamla gelişen bir başka ev sahibi takım Göçmenköy atağında Debouto’nun ceza alanı dışından vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

34.dk: Arda ile başlayan Göçmenköy atağında bu oyuncunun ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Ahmet kornere çeldi.

57.dk: Sol kanattan başlayan Göçmenköy atağında Arda’nın taşıdığı top sonrasında yaptığı ortada Bekir’in müsait durumda vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

64.dk: Sol kanattan etkili başlayan yeni bir Göçmenköy atağında Arda’nın taşıdığı top sonrasında yaptığı ortayı iyi takip eden Bekir takımını öne geçirdi.1-0

77.dk. Ender gelişen Esentepe atağında sağ kanat son çizgiden yapılan ortada ceza alanı içerisinde Semih’in boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top direğin az farkla yanından auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.