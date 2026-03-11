Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon, yarış festivali organizasyonu ile başladı. Hem “Auto Show” hem de “Time Attack” yarışlarının yapıldığı organizasyon için toplam 350 araç sergilenirken, 97 pilot ise piste çıkıp derece aldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğunda başlayan sezonun ilk yarışı, HPT Car Gallery ana sponsorluğunda yapıldı. Near East Bank ve Radyo Juke’un da katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapılan organizasyonda günün en iyisi Mitsubishi Lancer Evo 9 aracıyla Doğa Koyuncu oldu. 2bin üzerinde seyircinin piste akın ettiği organizasyona 8 Mart Dünya Kadınlar günü olması nedeniyle kadın seyirciler ücretsiz alındı. Aynı şekilde kadın sporcular da yarışa ücretsiz kayıt edildi ve 20 kadın sporcu piste çıkma cesareti gösterdi.

GÜNÜN EN HIZLISI DOĞA KOYUNCU OLDU

Piste alınan toplam 350 araç içerisinde yapılan oylama ile Auto Show ödülleri verildi. Buna göre Turgay Kumbaracı’nın aracı “En İyi Makine Bölümü” ödülüne, Arda Özyaşar’ın aracı “En İyi Ses Sistemi” ödülüne ve Cafer Polili’nin aracı “En İyi Dış Görünüş” ödülüne layık görüldü. Pistte günün en iyi derecesini, Mitsubishi Lancer Evo 9 aracıyla, 1 dakika 40.142 saniyelik derece elde etmeyi başaran Doğa Koyuncu yaptı. Open A kategorisinde yarışan Doğa Koyuncu, hem genel klasman kupasını, hem “En İyi Derece” Ödülünü, hem de Open A kategori birincilik kupasının sahibi olmayı başardı. Günün en iyi ikinci derecesi, Pro F kategoride Honda Civic aracıyla yarışan Onat Kutlar’dan geldi. 1 dakika 44.191 saniyelik derece elde etmeyi başaran Kutlar, Pro F birincisi ve Genel klasman ikincisi olmayı başardı. Çeyrek saniye içerisinde sıralanan 3 isimden ikincisi olan Fahri Altınör, Ferrari 599 aracıyla, 1 dakika 44.212 saniyelik derece elde ederek genel klasman üçüncüsü olurken, M3 kategori birincisi olmayı başardı. Genel klasman podyumunu çok az bir farkla kaçıran Aykut Sokollu ise M3 kategori ikincisi oldu. Junior Racer kategori birincisi Murat Ateşi Adıgüzel, Joung Racer Kategori birincisi Hasan Halil Onalt, Kadınlar R Kategorisi birincisi Naz Adıgüzel, Kadınlar F Kategorisi birincisi Jale Kuset, Kadınlar A Kategorisi birincisi Melin Avcı, Pro A Kategori birincisi Hasan Piro Türkmen, Pro R Kategori birincisi Ahmet Bağrıaçık, M1 Kategori birincisi Ali Güran Tahsin, M2 Kategori birincisi Okan Yücel, S3 kategori birincisi Akay Akbil, S2 kategori birincisi Mehmet Salih Çelikden ve S1 kategori birincisi Ayhan Muratoğlu oldu.

Auto Show Ödülleri

En İyi Makine Bölümü: Turgay Kumbaracı

En İyi Ses Sistemi: Arda Özyaşar

En İyi Dış Görünüş: Cafer Polili

Genel Klasman

1.Doğa Koyuncu – Mitsubishi Lancer Evo 9

2.Onat Kutlar – Honda Civic

3.Fahri Altınör – Ferrari 599

Junior Racer Kategorisi

1.Murat Ateşi Adıgüzel

2.Salih Çelebi

3.İbrahim Özengin

Joung Racer Kategorisi

1.Hasan Halil Onalt

2.Ateş Tufan

3.Doruk Vaiz

Kadınlar Kategorisi R Sınıfı

1.Naz Adıgüzel

2.Türhan Uzmaner

3.Huri Bağrıaçık

Kadınlar Kategorisi F Sınıfı

1.Jale Kuset

2.Dilan Sağman

3.Cenay Canateş

Kadınlar Kategorisi A Sınıfı

1.Melina Avcı