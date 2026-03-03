Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği “Motul 2026 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası” öncesi hazırlık amacıyla organize edilen “KKTC Başbakanlık Karting Bahar Kupası” 1 Mart 2026 Pazar günü yapıldı. Cemsa Sporting Center’de yağmurun da etkili olduğu yarış biraz rötarlı başladı. 1400 metre uzunluğundaki RC1 pist şeklinde yapılan yarışa Mini, Junior ve Senior olmak üzere 3 kategoride sporcular mücadele etti. Mini kategoride son şampiyon Asil Özbahadır birinci olmayı başarırken, Reşat Altınör ikinci oldu. Junior kategoride Mustafa Topcu birinciliği almayı başaran isim oldu. Eren Ortaç ikinci olurken, Ateş Karalım üçüncü olarak podyuma çıkan isimdi. Senior kategoride Niyazi Özçınar birinciliği aldı. Yaroslav Malakov ikinci olurken mekanik arıza yaşayan Demir Göksan üçüncü olarak podyuma çıktı.

KKTC Başbakanlık ana sponsorluğunda yapılan yarış, Spor Dairesi Müdürlüğü, Güven Sigorta, Motul North Cyprus, Cemsa Sporting Center ve Near East Bank’ın da katkılarıyla hayata geçirildi. SK Karting Akademi’nin minik sporcularının gösteri sürüşlerinin ardından yapılan ödül töreni ile sporcular kupalarını aldı. Dereceye giren sporculara kupalarını Başbakanlık Özel Kalem Müdürü ve Spor Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer takdim etti.

Mini

1.Asil Özbahadır

2.Reşat Altınör

Junior

1.Mustafa Topcu

2.Eren Ortaç

3.Ateş Karalım

4.Su Karalım

5.Poyraz Polat

6.Deniz Alıcı

İsmail Araz

Önder Sanver

Nehir Numan

Asrın Karakuş

Aren Damdelen

Senior

1.Niyazi Özçınar

2.Yaroslav Malakov

3.Demir Göksan

Rookie Mini

Troy Ruzicka

Yağız Aksaç

Leon Hasan Görgüner