Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding’in ana sponsorluğunda organize ettiği ralli şampiyonası Hüseyin Yüksel Anı Rallisi ile başladı. 1 Mart 2026 Pazar günü, Türkeli bölgesinde hazırlanan etapta, sprint ralli formatında yapılan yarışı Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi kazanmayı başardı. Carlot Auto sponsorluğunda yapılan sezonun ilk yarışında Sami Doğan Motors Rally Team ekibi Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi ikinci olurken, Nethouse Rally Team ekibi Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekipler oldu. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Carlot Auto’nun yarış sponsorluğunun yanı sıra yarış; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, İkas Supermarket, Chagla Car Care, doill, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilen Hüseyin Yüksel Anı Rallisi’ne 29 ekip katıldı. Çekişmeli geçen ralli sonunda 26 ekip finişe ulaşmayı başardı.

ÖMER YILDIZ MAHALLİ RALLİ KUPASI BİRİNCİSİ BEŞOK-KARAOĞLAN İKİLİSİ

Beşok Racing Team adına, Canam Maverick ile yarışan genç ekip, İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi Ömer Yıldız Mahalli Ralli Kupası’nda günün birincileri olmayı başardı. İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi ikilisi ikinci olmayı başarırken, Arda Alibaba-Fezile Yorgancıoğlu ikilisi üçüncü oldu. Beşok Karaoğlan ikilisi aynı zamanda Sınıf R birincisi ve Gençler ikincisi de olmayı başardılar. Argün-Küfi ikilisi ise Sınıf N birincisi olmayı başaran ekip oldu. Alibaba-Yorgancıoğlu ikilisi ise Sınıf R ikincisi oldular. Sınıf R üçüncüsü ise Caner Müjde-Ahmet Miralay ikilisi oldu.

SINIF 2’DE BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI, KAZANAN ŞÜKÜROĞLU-TOPÇUOĞLU İKİLİSİ OLDU

Büyük çekişmeye sahne olan Sınıf 2’de 3 ekip sadece 0.8 saniye içerisinde sıralandı. 6:08,852 saniyelik derece elde eden Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topçuoğlu ikilisi sınıfta zirvede yer alırken, 6:09,575 saniyelik derece elde eden Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi ikinci ve 6:09,676 saniyelik derece elde eden Doruk Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi üçüncü oldu. Genç pilot Doruk Doğan aynı zamanda gençler birincisi olmayı da başardı. Hasan Önderol ise genç co pilotlar birincisi oldu. Genç pilotlar üçüncüsü Caner Müjde, Genç co-pilotlar üçüncüsü Berke Zeki oldu. Sınıf 1 birincisi Hüseyin Yarkıner-Tonguç Özyıldız ikilisi, Sınıf 1 ikincisi Yusuf Cambaz-Cemal Bağrıkara ve Sınıf 1 üçüncüsü Hakan Biricik-Mehmet Bayraktar ikilisi oldu. Sınıf 4’te birinci Hasan Macila-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi olurken, Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi ikinci ve Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi üçüncü oldu. Kadın pilotlarda birinci Buse Bilgimer, ikinci Yaz Muratoğlu ve üçüncü Pembe Kaplan oldu. Kadın Co-pilotlarda ise birinci Hande Küfi, ikinci Fezile Yorgancıoğlu ve üçüncü Tanem Özdenya oldu. Master pilotlarda birinci Sami Doğan, ikinci Mehmet Kamiloğlu ve üçüncü Göksel Macila olurken, Master Co-pilotlarda birinci Hüseyin Çocuk, ikinci Cemal Bağrıkara ve üçüncü Kani Avkıran oldu. “2026 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcusu” ödülleri ise Mehmet Kaplan ve Ahmet Buzlukcuoğlu’na verildi.

YARIŞIN BAŞLANGIÇ SEREMONİSİ VE ÖDÜL TÖRENİ CARLOT AUTO’DA YAPILDI

Lefkoşa Metehan bölgesinde bulunan Carlot Auto önünden başlayan yarış etabın 3 kez geçilmesinin ardından yine Carlot Auto’da sona erdi. Kokteyl eşliğinde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, Carlot Auto Direktörü Hüseyin Şüküroğlu, Emine Şüküroğlu, Duygu Yüksel ve KKTOK yetkilileri takdim etti.