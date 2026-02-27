Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği “Motul 2026 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası” öncesi hazırlık amacıyla organize edilen “KKTC Başbakanlık Karting Bahar Kupası” 1 Mart 2026 Pazar günü yapılıyor.

Altı yarış olarak planlanan “2026 Motul Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası” öncesi hazırlık niteliğinde olacak yarış Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek. 1400 metre uzunluğundaki RC1 pist şeklinde yapılacak yarışlar 08.00’de başlayacak olan serbest antrenmanlarla start alacak. 11.00’de Resmi antrenmanlar, 12.00’de sıralama turları ve 13.00’de ilk ayak yarışları yapılacak. Final yarışları ise 14.15’ten itibaren başlayacak. 15.30’da SK Karting Akademi’nin minik sporcularının gösteri sürüşlerinin ardından 16.00’da ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.

YENİ YARIŞÇILARLA İLGİ ARTIYOR

KKTC Başbakanlık ana sponsorluğunda yapılacak yarış, Spor Dairesi Müdürlüğü, Güven Sigorta, Motul North Cyprus, Cemsa Sporting Center ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı 2026 sezonu öncesi “KKTC Başbakanlık Karting Bahar Kupası”nda da 4 kategoride yarışlar yapılacak. Bu sezon 9’uncu sezonuna hazırlanan Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, SK Karting Academy bünyesinde yetişmiş yeni pilotlarla birlikte artan yarışçı sayısıyla adrenalin dolu yarışlara sahne olacak. Kayıt işlemlerinin 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 16.00’da tamamlanacağı organizasyona ilginin yüksek olması bekleniyor.