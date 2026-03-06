Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon, yarış festivali, “Race Fest” organizasyonu ile başlıyor. Hem “Auto Show” hem de “Time Attack” yarışlarının yapılacağı organizasyon 2026 sezonunun ilk etkinliği olacak. Yine Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan 2026 sezonu, “2026 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Time Attack Şampiyonası” adıyla anılacak. HPT Car Gallery’nin ana sponsorluğunda yapılacak sezonun ilk yarışı oldukça yoğun katılımlı bir etkinliğe sahne olacak. Near East Bank ve Radyo Juke’un da katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon Cemsa Sporting Center’de 14.00’te başlayacak.

8 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 13.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak ve 14.00’te “Time Attack” yarışı başlayacak.

ÖN KAYITLAR 87’YE ULAŞTI

8 Mart Dünya Kadınlar günü olması nedeniyle kadın yarışçılara ve kadın seyircilere ücretsiz olan organizasyonda 18 kadın sporcu mücadele edecek. Henüz kayıt işlemlerinin tamamlanmadığı organizasyona şu ana kadar 18 yaş altı 8 sporcu ile toplamda 87 sporcu kayıt yaptırdı.

BU SEZON YENİ KATEGORİLER OLACAK

Bu sezon kategorilerde de değişikliğe gidildi. Street S1, Street S2 ve Street S3 olmak üzere Street kategorisi 3 sınıfa ayrıldı. Modified M1, Modified M2 ve Modified M3 olmak üzere modifiyeli kategoride 3 sınıfa ayrıldı. Pro R, Pro A ve Pro F olmak üzere Pro kategorinin de 3 sınıfa ayrıldığı yarışta Open R, Open A ve Open F olmak üzere Open kategori de 3 sınıfa ayrıldı. Aynı şekilde Kadınlar kategorisi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kadınlar R, Kadınlar F ve Kadınlar A sınıflarıyla yapılacak. Young Racer sınıfı ve Junior Racer sınıfı da yine olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek.