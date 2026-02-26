Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2026 sezonuna başlıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu Carlot Auto sponsorluğunda, Hüseyin Yüksel Anı Rallisi ile açıyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Carlot Auto’nun yarış sponsorluğunun yanı sıra yarış; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, İkas Supermarket, Chagla Car Care, doill, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek.

YARIŞ, TÜRKELİ BÖLGESİNDE OLACAK

2026 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Lefkoşa Metehan bölgesinde bulunan Carlot Auto önünden pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.00’den itibaren Akdağ olarak da bilinen Türkeli bölgesinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. Etap, Zet Karting tesislerinin kuzeyinde başlayıp Akdağ olarak bilinen tepelik bölgenin etrafında geçilecek. 2 seyirci noktasının hazırlanacağı etap Türkeli atış poligonundan takip edilebilinecek. 11.00-15.00 arası devam edecek olan ralli, takribi 15.30’da yine Carlot Auto önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.

30 EKİP SEZONUN AÇILIŞINDA MÜCADELE EDECEK

30 ekibin yarışacağı sezonun ilk yarışında 3 ekip VW Polo GTI R5 ile ve 6 ekip Skoda Fabia R5 ile yarışa katılacak. Böylece toplam 9 ekip Sınıf 2’de mücadele edecek. 6 kadın sporcunun da katılacağı yarışta 7 ekip Sınıf R’de, 8 ekip Sınıf 1’de, 5 ekip sınıf 4’te ve 1 ekip Sınıf N’de mücadele edecek.

2026 RALLİ KUPASI ÖMER YILDIZ ANISINA YAPILACAK

Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski ralli şampiyonumuz Ömer Yıldız anısına bu sezon Ralli Kupası, “2026 Ömer Yıldız Ralli Kupası” adıyla yapılacak. Çok erken kaybettiğimiz şampiyonumuz bu sezon ismiyle etaplarda olacak.

Program:

Seremonik Start: 10.30 (Carlot Auto)

Deneme: 11:00

İlk Etap: 12:45

İkinci Etap: 14:30

Kayıt listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia RS Rally2 2

2 2 Chagla Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Volkswagen Polo GTI Rally2 2

3 3 Sami Doğan Motors Rally Team Sami Doğan Halil Mulla Volkswagen Polo GTI Rally2 2

4 4 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Ali Emre Yılmaz Skoda Fabia Rally2 2

5 5 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Hasan Önderol Skoda Fabia RS Rally2 2

6 6 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2

7 7 Carlot-Bezdikian Rally Team Hüseyin Şüküroğlu Kemal Topçuoğlu Volkswagen Polo GTI Rally2 2

8 8 Göksel Macila Buğra Tabak Skoda Fabia Rally2 2

9 9 Beşok Racing Team İlker Beşok Şeref Karaoğlan Canam Maverick R

10 10 BB Rally Team İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer EVO 9 N

11 11 Drift NEU Racing Team Erdaş Uçaner Berke Zeki Canam Maverick R

12 12 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Metin Bıçkıcıoğlu Mitsubishi Lancer EVO 4 1

13 14 Biricik Rally Team Hakan Biricik Mehmet Bayraktar Subaru Impreza 1

14 15 Sami Doğan Motors Rally Team Doruk Doğan Ahmet Akbıçak Skoda Fabia Rally2 2

15 16 Lambros Elias Canam Maverick R

16 17 Stage Cars Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO 10 1

17 18 Stage Cars Rally Team Remzi Hürkol Barış Hürkol Ford Fiesta R2 4

18 19 Bilgimer Rally Team Mehmet Kaplan Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer EVO 6 1

19 20 Bilgimer Rally Team İlke Koçak Ümit Koçak Mitsubishi Lancer EVO 9 1

20 21 Yusuf Cambaz Cemal Bağrıkara Mitsubishi Lancer EVO 6 1

21 22 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Peugeot 206 4

22 23 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4

23 24 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Tonguç Özyıldız Mitsubishi Lancer EVO 7 1

24 25 Macila Rally Team Hasan Macila Harun Çakır Ford Fiesta R2 4

25 26 Arda Alibaba Fezile Yorgancıoğlu Canam Maverick R

26 27 Caner Müjde Ahmet Miralay Canam Maverick R

27 28 Pacyhs Michael Canam Maverick R

28 29 Bilgimer Rally Team Buse Bilgimer Sabahattin Dağlı Mitsubishi Lancer EVO 9 1

29 30 Chagla Racing Team Yaz Muratoğlu Tanem Özdenya Canam Maverick R

30 31 Bilgimer Rally Team Pembe Kaplan Ali Çelik Honda Civic 4