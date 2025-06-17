Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından PACKSEL ana sponsorluğunda düzenlenen toplam 134.000 TL para ödüllü Bobajoy Bubble Tea Cup 16-28 Haziran 2025 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

İlk gün 10 yaş kız ve erkek grup maçları, 13+ kadınlar ve erkekler ilk tur maçları ile senyör erkekler kategorilerinde zevkli ve çekişmeli maçlar oynandı.

İlk gün alınan sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ TEK KIZLAR- Round Robin

Erin Tüzünkan - Sena Dilara Tüzmen 4/1

Erin Tüzünkan - Tamay Başaran 4/0

Erin Tüzünkan - Defne Sakallı 4/1

Sena Dilara Tüzmen - Tamay Başaran 4/1

Sena Dilara Tüzmen - Defne Sakallı 4/0

Tamay Başaran - Defne Sakallı 1/4

Mevsim Metbulut - Peril Şadi 5/3

Mevsim Metbulut - Mira Göksan 1/4

Mevsim Metbulut - Melin Amber 4/2

Peril Şadi - Mira Göksan 4/2

Peril Şadi - Melin Amber 0/4

Mira Göksan - Melin Amber 4/1

Çağer Emine Günser - Anna Akınına 4/0

Çağer Emine Günser - Elisa Karabaşak 4/0

Çağer Emine Günser - Hacer Sarıoğlu 4/0

Anna Akınına - Elisa Karabaşak 1/4

Anna Akınına - Hacer Sarıoğlu 4/0

Elisa Karabaşak - Hacer Sarıoğlu 2/4

Masal Nalbantoğlu - Liz Başman 2/4

Masal Nalbantoğlu - Ayşegül Aplak 4/0

Masal Nalbantoğlu - Taıra Akhmetova 2/4

Liz Başman - Ayşegül Aplak 4/0

Liz Başman - Taıra Akhmetova 4/0

10 YAŞ TEK ERKEKLER - Round Robin

Darıa Damırchı - Amır Alıyev 4/0

Darıa Damırchı - Kaan Leon Cerit 4/0

Amır Alıyev - Kaan Leon Cerit 4/1

Karan Karakaşlı - Aybars Öncü 4/2

Karan Karakaşlı - Eral Tüzünkan 4/1

Sarp Astan - Aybars Öncü 1/4

Sarp Astan - Eral Tüzünkan 4/5

Aybars Öncü - Eral Tüzünkan 3/5

Kutsal İyikal - Niyazi Akçın 2/4

Kutsal İyikal - Ali Sarıoğlu 4/0

Niyazi Akçın - Ali Sarıoğlu 4/1

13+ TEK KADINLAR – 1. Round

Tuana Saymaz - Esila Işıklı 3/6 6/1 6/3

Gökçe Karamahmutoğlu - Vera Gazi 1/6 2/6

Simay Kal - Nehir Hancıoğlu 0/6 2/6

13+ TEK ERKEKLER - 1. Round

Florin Dimitrie Sorodoc - Toprak Ata Candan 6/0 6/0

Turgay Vural Hıdıroğlu - Ömer Anıl 6/1 6/0

Doruk Tüzel - Fuat Abiş 6/0 6/3

Toprak Berkol - Enver Ada Gençel 6/1 6/0

Recep Yalovalı - Deniz Hüseyin Önen 3/6 1/6

SENYÖR TEK ERKEKLER - 1. Round

Celal Önen - Hüseyin Karasu 7/5 6/0

Ali Tüzel - Tangör Gökkuşu 6/0 6/0

Umut Demir - Hasan Burgaç 6/1 6/2