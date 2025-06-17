Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından PACKSEL ana sponsorluğunda düzenlenen toplam 134.000 TL para ödüllü Bobajoy Bubble Tea Cup 16-28 Haziran 2025 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
İlk gün 10 yaş kız ve erkek grup maçları, 13+ kadınlar ve erkekler ilk tur maçları ile senyör erkekler kategorilerinde zevkli ve çekişmeli maçlar oynandı.
İlk gün alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ TEK KIZLAR- Round Robin
Erin Tüzünkan - Sena Dilara Tüzmen 4/1
Erin Tüzünkan - Tamay Başaran 4/0
Erin Tüzünkan - Defne Sakallı 4/1
Sena Dilara Tüzmen - Tamay Başaran 4/1
Sena Dilara Tüzmen - Defne Sakallı 4/0
Tamay Başaran - Defne Sakallı 1/4
Mevsim Metbulut - Peril Şadi 5/3
Mevsim Metbulut - Mira Göksan 1/4
Mevsim Metbulut - Melin Amber 4/2
Peril Şadi - Mira Göksan 4/2
Peril Şadi - Melin Amber 0/4
Mira Göksan - Melin Amber 4/1
Çağer Emine Günser - Anna Akınına 4/0
Çağer Emine Günser - Elisa Karabaşak 4/0
Çağer Emine Günser - Hacer Sarıoğlu 4/0
Anna Akınına - Elisa Karabaşak 1/4
Anna Akınına - Hacer Sarıoğlu 4/0
Elisa Karabaşak - Hacer Sarıoğlu 2/4
Masal Nalbantoğlu - Liz Başman 2/4
Masal Nalbantoğlu - Ayşegül Aplak 4/0
Masal Nalbantoğlu - Taıra Akhmetova 2/4
Liz Başman - Ayşegül Aplak 4/0
Liz Başman - Taıra Akhmetova 4/0
10 YAŞ TEK ERKEKLER - Round Robin
Darıa Damırchı - Amır Alıyev 4/0
Darıa Damırchı - Kaan Leon Cerit 4/0
Amır Alıyev - Kaan Leon Cerit 4/1
Karan Karakaşlı - Aybars Öncü 4/2
Karan Karakaşlı - Eral Tüzünkan 4/1
Sarp Astan - Aybars Öncü 1/4
Sarp Astan - Eral Tüzünkan 4/5
Aybars Öncü - Eral Tüzünkan 3/5
Kutsal İyikal - Niyazi Akçın 2/4
Kutsal İyikal - Ali Sarıoğlu 4/0
Niyazi Akçın - Ali Sarıoğlu 4/1
13+ TEK KADINLAR – 1. Round
Tuana Saymaz - Esila Işıklı 3/6 6/1 6/3
Gökçe Karamahmutoğlu - Vera Gazi 1/6 2/6
Simay Kal - Nehir Hancıoğlu 0/6 2/6
13+ TEK ERKEKLER - 1. Round
Florin Dimitrie Sorodoc - Toprak Ata Candan 6/0 6/0
Turgay Vural Hıdıroğlu - Ömer Anıl 6/1 6/0
Doruk Tüzel - Fuat Abiş 6/0 6/3
Toprak Berkol - Enver Ada Gençel 6/1 6/0
Recep Yalovalı - Deniz Hüseyin Önen 3/6 1/6
SENYÖR TEK ERKEKLER - 1. Round
Celal Önen - Hüseyin Karasu 7/5 6/0
Ali Tüzel - Tangör Gökkuşu 6/0 6/0
Umut Demir - Hasan Burgaç 6/1 6/2