CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 21 Eylül Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan Yeşilyurt Open Golf Turnuvasında John Eldridge 37 Puan ile Şampiyon oldu. Saha Handikapının % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 36 Puan ile Olgun Emirzade alırken, Engin Portakalcıoğlu da 35 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 28 Eylül Pazar günü, aylık kulüp yarışması Monthly Medal Turnuvası oynanacak.