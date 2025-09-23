Korineum Golf Sahasında 20 Eylül Cumartesi günü, kulüp üyesi golfcüler yanında yurt içi ve yurt dışından misafir oyuncuların da katılımıyla gerçekleşen ve özel ödüllerin verildiği Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Açık Golf Turnuvası Şampiyonu 43 Puan ile Mark Evetts oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 41 Puan ile Cahit Yetkili Net İkincisi olurken, Akay Çolak da yine 39 Puan ile Net Üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva’nın Gross Birincisi ise 32 Gross Puanı ile Sofia Raskin oldu. Turnuvanın diğer özel ödülleri olan Nearest to the Pin ( bayrağa en yakın vuruş ) ödülünü Don Torres, Erkekler En Uzun Vuruş ödülünü ise Deniz Yeşilçimen kazandı. Kadınlar En Uzun Vuruş Ödülünü Claire Morley alırken Bayrağa 2. Vuruşta En Yakın Top Ödülünü de Danny Sims elde etti.

Turnuva sonrasında ödül töreninde bir konuşma yapan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan, turnuvanın gelecek yıllarda da geleneksel halde devam edeceğini belirterek, Golf Federasyonu ve Korineum Golf Kulübü yetkililerine organizasyon desteği için, turnuvaya katılan oyunculara da yoğun katılım için teşekkür etti. Kazananların ödülleri, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yetkilisi Ali Erdal Osmanlar ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan tarafından takdim edildi.