Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY) tarafından iki farklı grup halinde organize edilen At Yarışlarında, Mustafa Karşılı’nın sahibi olduğu ve antrenörlüğünü Fikret Atila’nın yaptığı Royal Secret isimli at, jokeyi Olgun Öztürk ile bin 600 metre mesafede koşulan KTAY Kupası’nın sahibi oldu.

Öte yandan, Hamiyet-Bayram Görgül Anı Kupası grubunda mücadele eden, Nazım Ertürk’ün sahibi olduğu ve antrenörlüğünü Biray Dereseven’in yaptığı LARA CROFT MEMORY isimli at, jokeyi Mehmet Değirmencioğlu ile kazandı.

Bu sezon organize edilen at yarışlarında 5. Galibiyetine ulaşan Royal Secret isimli at, yarışları domine etmeye ve adından bahsettirmeye devam ediyor.

6 Eylül Pazar At Yarışları Sonuçları

1. Koşu – Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği Koşusu

1. Royal Secret

• At Sahibi: Mustafa Karşılı

• Jokey: Olgun Öztürk

• Antrenör: Fikret Atilla

• Sponsor: Mustafa Karaderi

2. Thomas Fly Kid

• At Sahibi: Erşan Göçer

• Jokey: Onur Ulaş

• Antrenör: Erşan Göçer

• Sponsor: Serkan Ömerağa

3. Merak Etme Sen

• At Sahibi: Defne Ömerağa

• Jokey: Ahmet Ömerağa

• Antrenör: Necati Kasap

• Sponsor: Çağkan Yapı İskele Sistemleri

⸻

2. Koşu – Bayram Hamiyet Görgü Anı Koşusu

1. Lara Croft Memory

• At Sahibi: Nazım Ertürk

• Jokey: Mehmet Değirmencioğlu

• Antrenör: Biray Dereseven

• Sponsor: Stage Cars

2. Jr. Erşan

• At Sahibi: Erşan Göçer

• Jokey: Onur Ulaş

• Antrenör: Erşan Göçer

• Sponsor: Serkan Ömerağa

3. Yaz Kızım

• At Sahibi: Defne Ömerağa

• Jokey: Yaşar Ömerağa

• Antrenör: Necati Kasap

• Sponsor: Çağkan Yapı İskele Sistemleri