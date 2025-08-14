Pek çok yükseköğretim derecelendirme kuruluşu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, akademideki başarılarını spor sahalarına da taşıyor. 2017 yılında aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nın yanı sıra o yıl Türkiye’de lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye kupasını da alarak mücadele ettiği tüm kulvarların kupalarını müzesine götüren Yakın Doğu Üniversitesi, bu yıl farklı spor dallarında 16 şampiyonluk kazanarak sahip olduğu kupa sayısını 594’e yükseltti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin müzesinde bulunan 594 kupanın 391’i şampiyonluk kuplarından oluşuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, 2024-2025 sezonunda üniversiteler arası yarışmalarda ve kulüp takımlarında birçok branşta elde ettiği derecelerle spordaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

2024-2025 sezonunda farklı yaş kategorilerinde toplam 16 şampiyonluk elde ederek adından söz ettiren Yakın Doğu Üniversitesi, basketbol, badminton, yüzme, bisiklet, futsal ve bowling gibi branşlarda önemli başarılar elde etti. Üniversitenin bu alandaki yükselen performansı, yalnızca akademik gelişimini değil, spora verdiği önemi ve güçlü altyapı çalışmalarını da gözler önüne serdi.

FUTSAL, BOWLİNG VE BİSİKLETTE ZİRVEDE!

2024-2025 sezonu üniversiteler arası müsabakalarda Yakın Doğu Üniversitesi, basketbol, badminton, yüzme, bisiklet, futsal ve bowling branşlarında şampiyonluk ipini göğüsledi. Futsal kadın ve erkek takımları ile bowling kadın ve erkek takımları sezonu zirvede tamamladı. Ayrıca bisiklet erkek takımı da şampiyon olarak üniversitenin başarısını taçlandırdı. Basketbol erkek ve hentbol erkek takımları ise ikinci sırada yer alırken, voleybol kadın takımı da sezonu ikinci olarak tamamladı. Futbol erkek takımı, yüzme erkek ve kadın takımları, masa tenisi erkek ve kadın takımları ile bilardo erkek ve badminton mix takımları ise üçüncülük dereceleri elde etti.

BASKETBOLDA ERKEK TAKIMLARINDAN ÜSTÜN PERFORMANS!

Basketbolda tüm yaş kategorilerinde üstün performans sergileyen Yakın Doğu Üniversitesi takımları, rek U12, U16, U18 ve A takımlarda şampiyonluklar kazandı. Basketbol kadın takımı da U12 ve U14 kategorilerinde sırasıyla ikinci ve üçüncü olarak önemli dereceler aldı. Hentbol erkek takımı farklı yaş gruplarında ikinci, üçüncü ve dördüncülük dereceleri elde ederken, voleybol erkek takımı U12 kategorisinde üçüncü oldu.

YÜZME VE BADMİNTONDA GÖZ DOLDURAN ŞAMPİYONLUKLAR!

Yüzme takımları genç yaş kategorilerinde birçok şampiyonluk kazanırken bireyselde “rekor”a doymadı. Erkekler U14 kategorisinde şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, U16 ve U18 kadın kategorisinde de şampiyonluk elde etti. Badminton Yıldız Ligi’nde ise U14 ve U16 takımları şampiyonlukla döndü. Badminton Genç liginde ise Yakın Doğu Üniversitesi iki ayrı şampiyonluk kazanarak genç sporcuların gelişimine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.