Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ekim ayında birbirinden önemli üç Taekwondo şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökkilen önderliğinde düzenlenecek organizasyonlar, ülkemizdeki spor takvimine heyecan katacak.

Etkinlikler, 9-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Girne Avrasya Taekwondo Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bugün başlayacak ilk uluslararası etkinlikte 10. WBMF Budo Martialarts Taekwondo Şampiyonası saat 10.00’da WTF müsabakalarıyla başlayacak.

Organizasyon çerçevesinde düzenlenecek 22. Avrupa-Asya GTF Taekwondo Şampiyonası kapsamında 10 Ekim 2025 Cuma, saat 14.00’te GTF karakuşak müsabakaları yapılacak.

35. KKTC WTF Taekwondo Şampiyonası ise 11 Ekim 2025 Cumartesi, saat 10.00’da GTF renkli kuşaklar müsabakalarıyla devam edecek.

Şampiyonaların ardından düzenlenecek resmî ödül töreni, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Üç gün boyunca sürecek bu büyük organizasyon, Kuzey Kıbrıs’ta Taekwondo sporunun gelişimine katkı sağlamayı ve genç sporculara uluslararası deneyim kazandırmayı hedefliyor.