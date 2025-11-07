Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Hizmet Ödülü’nün 20.sini Reşat Tekin’e veriyor. Ödül Töreni, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılacak.
KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği Ali Akyüz Gençler Serbest Güreş Müsabakaları aynı gün aynı yerde yer alacak. Saat 14.00-14.30 arasında tartılar yapıldıktan sonra saat 15.00’te müsabakalar başlayacak.
Müsabakalardan önce Reşat Tekin’e ödülü verilecek.
RİFAT ŞENER GÜREŞ ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ ALANLAR
1) 12 Haziran 2006: Raif Kaya
2) 13 Nisan 2007: Mehmet Refikoğlu
3) 18 Eylül 2008: Fikri Kanlıçay
4) 7 Ekim 2009: Cemal Kanatlı
5) 20 Eylül 2010: Hülagü Aytaçoğlu
6) 28 Eylül 2011: Abbas Pehlivan
7) 18 Eylül 2012: Hüseyin Camoğlu
8) 18 Eylül 2013: Nafiz Çeliker
9) 18 Eylül 2014: Harper Kutluhan
10) 18 Eylül 2015: Kemal Barbet
11) 22 Eylül 2016: Ümit Alkan
12) 12 Eylül 2017: Babür Özar
13) 6 Kasım 2018: Mustafa Özyıldız
14) 18 Eylül 2019: Ahmet Şener
15) 25 Kasım 2020: Mustafa Denizgezen
16) 18 Eylül 2021: Olgun Özdoğal
17) 24 Eylül 2022: Çetin Özyıldız
18) 3 Kasım 2023: Celal Yırık
19) 6 Ekim 2024: Mesut Ayar