Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Hizmet Ödülü’nün 20.sini Reşat Tekin’e veriyor. Ödül Töreni, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılacak.

KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği Ali Akyüz Gençler Serbest Güreş Müsabakaları aynı gün aynı yerde yer alacak. Saat 14.00-14.30 arasında tartılar yapıldıktan sonra saat 15.00’te müsabakalar başlayacak.

Müsabakalardan önce Reşat Tekin’e ödülü verilecek.

RİFAT ŞENER GÜREŞ ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ ALANLAR

1) 12 Haziran 2006: Raif Kaya

2) 13 Nisan 2007: Mehmet Refikoğlu

3) 18 Eylül 2008: Fikri Kanlıçay

4) 7 Ekim 2009: Cemal Kanatlı

5) 20 Eylül 2010: Hülagü Aytaçoğlu

6) 28 Eylül 2011: Abbas Pehlivan

7) 18 Eylül 2012: Hüseyin Camoğlu

8) 18 Eylül 2013: Nafiz Çeliker

9) 18 Eylül 2014: Harper Kutluhan

10) 18 Eylül 2015: Kemal Barbet

11) 22 Eylül 2016: Ümit Alkan

12) 12 Eylül 2017: Babür Özar

13) 6 Kasım 2018: Mustafa Özyıldız

14) 18 Eylül 2019: Ahmet Şener

15) 25 Kasım 2020: Mustafa Denizgezen

16) 18 Eylül 2021: Olgun Özdoğal

17) 24 Eylül 2022: Çetin Özyıldız

18) 3 Kasım 2023: Celal Yırık

19) 6 Ekim 2024: Mesut Ayar