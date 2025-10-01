Yıldırım Avcılık Atıcılık Birliği tarafından her yıl düzenlenen geleneksel sporting anı turnuvası 5. Yılında da düzenlenecek. Yıldırım köyünün değerli büyüklerinden Ahmet Çokdal’ın anısını yaşatmak için 5 Ekim 2025 tarihinde İskele Atış Poligonunda 5. Ahmet Çokdal Geleneksel Sporting Anı Atış Turnuvası düzenlenecek. Kayıtların 08:00 – 13:00 saatleri arasında olacağı 5. Ahmet Çokdal Geleneksel Sporting Anı Atış Turnuvası katılım ücreti (30 fişek+ tabaklar) 850 TL olacak.