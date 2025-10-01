KTSYD Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Yıldırım Avcılık Atıcılık Birliği tarafından her yıl düzenlenen geleneksel sporting anı turnuvası 5. Yılında da düzenlenecek. Yıldırım köyünün değerli büyüklerinden Ahmet Çokdal’ın anısını yaşatmak için 5 Ekim 2025 tarihinde İskele Atış Poligonunda 5. Ahmet Çokdal Geleneksel Sporting Anı Atış Turnuvası düzenlenecek. Kayıtların 08:00 – 13:00 saatleri arasında olacağı 5. Ahmet Çokdal Geleneksel Sporting Anı Atış Turnuvası katılım ücreti (30 fişek+ tabaklar) 850 TL olacak.