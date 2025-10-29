Merhum Hüseyin Çoban, Avcılık Federasyonu’nun her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sporting Müsabakası ile anıldı.

Etkinlikte sporcular ve kulüpler, farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

TAKIMLAR KATEGORİSİ

1. Tepebaşı Avcılık ve Atıcılık Birliği

2. Genç Lapta Avcılık ve Atıcılık Birliği

3. Gaziköy Avcılık ve Atıcılık Birliği

ATICI KATEGORİSİ

1. Hüseyin Evliya (Tepebaşı A.A.B.)

2. Özkan Uzunsaf (Cihangir A.A.B.)

3. Sinan Kuşcu (Lapta A.A.B.)

GENÇ AVCI KATEGORİSİ

1. Zeka Özteknik (İskele A.A.B.)

2. Cemil Topal (Ağırdağ A.A.B.)

3. Cemal Şit (Gaziköy A.A.B.)

AVCI KATEGORİSİ

1. Ramadan Öztürel (İskele A.A.B.)

2. Bülent Süngü (Tepebaşı A.A.B.)

3. Redif Şençağ (Esentepe A.A.B.)

VETERAN KATEGORİSİ

1. Durmuş Ali İldeniz (Dipkarpaz A.A.B.)

2. Özay Kasap (Şirinevler A.A.B.)

3. Özdemir Özçığ (Değirmenlik A.A.B.)