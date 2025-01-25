Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve bir hafta süren etkinlik, iki toplumdan girişimcilerin Yeşil Hat ticaretine ilgisini ve daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

AB Bilgi Merkezi'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarından katılımın olduğu etkinlik, girişimcilerin Yeşil Hat ticaretinin faydalarını keşfetmeleri ve yeni iş bağlantıları kurmaları için zemin oluşturdu.

“Ticaret Fırsatları Toplantısı” ve “Kapanış Resepsiyonu” etkinliğinin, işletmelerin, “AB One Stop Shop Hizmet Noktası” tarafından sunulan hizmetlere aşina olmalarına ve 2025 Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri hakkında bilgi edinmelerine de olanak sağladığı ifade edildi.

Yeşil Hat Ticareti Haftası boyunca, işletmeler, ekonomi ve ticaret odaları üyeleri ve diğer paydaşlar arasında bağlantıların kurulmasını, yeni ticaret fırsatlarının keşfedilmesini ve işbirliği stratejilerinin görüşülmesini sağlayan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Açıklamada, "Avrupa Birliği'nin Yeşil Hat ticaretine sürekli desteğini vurgulayan bu etkinlikler, aynı zamanda, Yeşil Hat Tüzüğü'nün ada genelinde iş birliği ve ekonomik refahın bir çerçevesi olarak güçlendirilmesine odaklanarak geçmişte uygulanan ve gelecekte uygulanacak AB destekli girişimleri de sergiledi" denildi.