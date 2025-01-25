AP'nin standartlar ve kapsayıcılık başkan yardımcısı Amanda Barrett, yaptığı yazılı açıklamada Trump’ın Meksika Körfezi için yaptığı isim değişikliğini kullanmayacaklarını bildirdi.

Barett, Trump'ın emrinin ABD için geçerli olduğunu ancak Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığını belirterek, "Meksika Körfezi bu ismi 400 yıldan uzun süredir taşıyor. AP, Trump'ın seçtiği yeni ismi kabul etse de burayı orijinal ismiyle anacak." ifadelerini kullandı.

AP’nin uluslararası alanda haber dağıtan küresel bir haber ajansı olduğunu kaydeden Barett, bu nedenle uluslararası isimlerin ve coğrafyanın tüm kitleler tarafından kolayca tanınabilir olması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Trump’ın Alaska eyaletindeki Denali dağının adını Mount McKinley olarak değiştirmesini ise kabul ettiklerine dikkat çeken Barett, "Bu bölge yalnızca ABD’de yer alıyor ve Trump başkan olarak ülke içindeki federal coğrafi isimleri değiştirme yetkisine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Alaska’daki Denali dağı, eski Başkan Barrack Obama tarafından 2015’te, daha önce eski ABD Başkanı William McKinley’nin adına atfen kullanılan Mount McKinley isminden yerli halk tarafından kullanılan Denali ismine değiştirilmişti.

- "Amerika Körfezi" tartışması

İlk olarak 7 Ocak'ta Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, Meksika Körfezi isminin “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesini gündeme getiren Trump, 20 Ocak’ta yemin törenindeki konuşmasında da "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini tekrarlamıştı.

Trump, aynı gün Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının yeni adıyla "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi paylaşılmıştı.