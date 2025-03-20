Ormanların iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlendiğine vurgu yapan YBH, ülkenin orman fakiri olduğunu kaydederek her ağacın korunmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

YBH'den 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada son yıllarda yaşanan yoğun ağaç kesimlerinin ve orman arazilerinin farklı amaçlarla dağıtılmasının ekolojik dengeyi tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ağaçları Koruma Yasası"nın hala çıkarılmamış olmasının büyük bir eksiklik olduğu kaydedildi. Ayrıca, orman yangınları ve zararlı böcekler nedeniyle ormanların büyük tehdit altında olduğu vurgulandı.

Bu yıl Dünya Ormancılık Günü’nün ana temasının "Ormanlar ve gıda" olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, ormanların gıda güvenliğine katkısına dikkat çekildi. Açıklamada Birleşmiş Milletler Orman Forumu, UNEP, UNDP, IUCN, Dünya Bankası ve FAO gibi kuruluşların iş birliği yaptığı "Ormanlar Üzerine İşbirliği Ortaklığı" kapsamında, ormanların küresel gıda güvenliği üzerindeki etkisine dair farkındalığın artırılması gerektiği belirtildi.

Yeşil Barış Hareketi, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde herkesin bir fidan dikerek geleceğe katkı sağlaması için çağrıda bulundu