Alithia gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Yerapetridis’in toplantıda New York’ta 16-17 Temmuz’da yapılan Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş formatlı gayri resmi görüşmeyle ilgili bilgiler aktardığını ve Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin bu toplantıya gelişini olumlu addettiğini yazdı.

Habere göre Yerapetridis, görüşmelerin Birleşmiş Milletlerin (BM) iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çerçevesindeki kararları zemininde yapılmasının, müzakere çerçevesinin fiilen tanınmış olduğu anlamına geldiğini savundu.

Gazete, Yerapetridis’in iki toplum arasındaki Güven Yaratıcı Önlemler’den (GYÖ) ilerleme sağlananlar ile henüz askıda olanları da anlattığını kaydederek, yeni geçiş kapıları açılması konusunda tarafların “tökezlediğini” ifade ettiğini yazdı.

Habere göre Yerapetridis, KKTC’de sonbaharda yapılacak olan seçimin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “uzlaşmaz tutumunu” güçlendirdiğini ileri sürerek, seçim sonucunun Kıbrıs Türk tarafında belli bir ölçüde taktik değişikliği sağlayabileceğini; ancak radikal bir değişiklik beklenmediğini söyledi.

Yerapetridis, Yunanistan’ın yeni Kıbrıslı Türk liderin kim olacağına dair tahminde bulunamadığını; ancak Ankara’nın rolünün ve KKTC’deki seçim sürecine etkisinin görmezden gelinemeyeceğini kaydetti.

Habere göre toplantıda, Türkiye’nin “blame game” (suçlama oyunu) politikası olduğu da savunularak, her fırsatta Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanamamasından Rum tarafının sorumlu olduğunu ifade ettiği belirtildi.