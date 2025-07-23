CTP’den verilen bilgiye göre, esnafın sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini ve Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Erhürman’a bazı milletvekilleri de eşlik ederken, KTEZO yetkilileri de görüşmede hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Erhürman, “Bizim taahhüdümüz, Cumhurbaşkanlığı’nı yeniden dünyayla konuşan bir mekanizma haline getirmek. Ekonominin çarklarının dönmesi bile dünyayla düzgün bir iletişimden geçiyor.” ifadelerini kullandı.

- “Dış dünyayla ilişkiler zorlaştı, içeride öngörülebilirlik sorununa yol açtı”

Erhürman, artık bugüne kadarki müzakerelerden farklı bir şey olması gerektiğini belirtti.

“Kaç defa daha aynı konuyu görüşüp sonuca ulaşamayacağız? Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Neden sonuca ulaşamadık?” sorusunun önemine değinen Erhürman, bu sefer çözüme ulaşmak için masaya oturulması gerektiğini belirtti.

CTP’nin, resmi müzakerelerin başlamasıyla ilgili dört maddelik önerilerini de anlatan Erhürman, söz konusu maddelerin ön şart olmadığını kaydetti.

Erhürman, “Bunlar ön şart değil, bunlar BM'nin defalarca dile getirdiği hususlar.” dedi.

Güven Yaratıcı Önlemler konusunda da elle tutulur hiçbir adım atılmadığını savunan Erhürman, geride kalan beş yılın boşa geçtiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreçte yalnızca bir Cenevre Zirvesi ve bir de New York Zirvesi gerçekleştirildi. Cenevre ve New York zirvelerinde Haspolat-Luricina kapısını açmak dahi mümkün olmadı. Böyle büyük zirveler yapıldı ama ortaya yalnızca mezarlıkların temizlenmesiyle ilgili bir karar çıktı. Güven Yaratıcı Önlemler konusunda da somut hiçbir gelişme yaşanmadı.”

Asıl meselenin, Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşturulması olduğuna vurgu yapan Erhürman, konuşmasında, “Bu dönemde yaşananlara baktığımızda iki önemli geri adım görüyoruz. Bunlardan biri mülkiyet konusudur. Üç yıl boyunca CTP olarak defalarca uyardık. ‘Mülkiyet meselesi doğru dürüst bir zemine oturtulmazsa, hem içeride hem dışarıda başımıza iş açacak’ dedik. Nitekim bu durum, dış dünyayla ilişkilerimizi zorlaştırdı; içeride ise öngörülebilirlik sorununa yol açtı.” ifadelerine yer verdi.

- “Cumhurbaşkanlığı’nın iç meselelere liderlik etme gibi bir fonksiyonu var”

Erhürman, memleketin en zengin insanlarının bile artık yurt dışına çıkamaz hale geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’nın iç meselelere liderlik etme gibi bir fonksiyonunun da olduğunu kaydeden Erhürman, şöyle devam etti:

“Euro 47 TL olmuş durumda; güneyden alışveriş yapma imkânı olan herkes oradan alışveriş yapıyor. Öngörülemeyen bir nüfus artışı söz konusu… Cumhurbaşkanlığı’nda turizm danışmanı, sağlık danışmanı, ekonomi danışmanı var. Bu alanlarda danışman istihdam edildi ama son beş yılda Cumhurbaşkanlığı’nın dört temel fonksiyonunun dördünde de boşluklar yaşandı.”

“Bu memlekette dışa açılan tek siyasi penceremiz Cumhurbaşkanlığı’dır. Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği’ne, Birleşmiş Milletler’e ve Türkiye’ye ne anlatacaksa anlatacak tek makamdır. Peki, bu makam ne anlattı?” diye soran Erhürman, elle tutulur hiçbir şey olmadığını ileri sürdü.

Erhürman, çok daha aktif olması gereken Cumhurbaşkanlığı makamının son beş yılı en pasif şekilde geçirdiğini savundu.