Yenikent’te Beton Masa Tenisi Masası, 7’den 70’e Herkesin Hizmetinde!
Yenikent’te bulunan Nazar & Seçim Es Ertüngü Parkı’nda dış mekân beton masa tenisi masası hizmete girdi!
Açılış maçını Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve KKTC Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları birlikte oynadı. Eğlenceli, keyifli ve sportmen bir maç oldu.
Amcaoğlu “Masa tenisini parka kazandırarak kent yaşamına anlamlı bir imza daha attık. Dünyada yaygın olan bu tarz kullanışlı yenilikleri kentimizde artırmayı sürdüreceğiz.
Sporla büyüyen, güçlü bir gelecek için hep birlikte” diye konuştu.

Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarları denetlemeden başarıyla geçti
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