19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramık apsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Doğanay (S-351) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

19 Mayıs 2025 tarihinde 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında TCG Doğanay (S-351) Denizaltısı Girne Turizm Limanı’nda, TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi ise bağlı bulunduğu Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.