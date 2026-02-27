AKSA Süper Lig ekibi Yenicami’de Derviş Sönmez başkanlığındaki yönetim, yıllardır hayali kurulan tesislerin yapımı için çalışmaları başlattı. Belirlenen araziye kulüp tabelasını dikerek işe koyulan Yenicami yönetimi, ismi kulüple özdeşleşmiş kişilerden Tuncay Uluçhan Tesisleri’nin yapımı için sponsorluk anlaşmasını da tamamladı.

Başkan Derviş Sönmez, tesislerde futbol sahası, kamp yeri, yüzme havuzu, tenis kortları ve dükkânlar olacağını, inşaat için ilk kazmanın ise Mart ayının sonuna doğru vurulmasının planlandığını vurguladı.