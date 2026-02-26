Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nde geçtiğimiz akşamki antrenman sonrası anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Hafta sonu oynanan Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü karşılaşmasıyla önemli kilometre taşlarına ulaşan futbolculara hatıra formaları takdim edildi.

Cihangir kariyerinde:

• 250. maçına çıkan Ali Öztürk

• 200. maçına ulaşan Türkkan Delideniz

• 150. maçlarına çıkan Selçuk Sergeç, Hakan Karacaoğlu ve Berhan Celme

için düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Kulüp yönetimi, futbolculara bugüne kadar verdikleri emek, özveri ve katkılar için teşekkür ederek, Cihangir forması altında daha nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu.