Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Karakuşak Dan sınavı sonuçları açıklandı.

20-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan KKTC Karakuşak Dan imtihanında başarılı olanlar bir üst seviyeye terfi etti.

Karkuşaklar diplomaları önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ile alacaklar.

Yılda bir defa yapılan ve Ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak ve Dan sınavına Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt Bölgelerinden Taekwondo sporcuları katıldı.

Kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye girenlere diploma ve ödülleri belirlenecek tarihte düzenlenecek tören ile verilecek.

Temel Teknikler, Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler ve El,Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Senior Master Öykü Ergin, Senior,Master Ali Uslu, 6. Dan Ceyda Uçaner, 5. Dan Serdar Çakır ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptılar.

Sınav Sonuçları

Selin Tüfekçi 1.DAN

Ali Ersoy 1.DAN

Hayrunnisa İkinci 1.DAN

Eylül Ceryan 1.DAN

Alya Volkan 1.DAN

Nina Hordııenko 1.DAN

Süleyman Çelik 1.DAN

Müesser Serdar 1.DAN

Hasan Yıldırım 1.DAN

Michael Mikolaj Tobiczyk 1.DAN

Mahir Eymen Çelik 1.DAN

Melek Ünver 2.DAN

Zeliha Arpacıoğlu 2.DAN

Ayça Karip 2.DAN

Kamil Umut Demir 2.DAN

Ali Arpacıoğlu 2.DAN

Cansu Keskin 4.DAN

Kader Karlık 4.DAN

Mustafa Özen 5.DAN

Zehra Karip 6.DAN