Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Karakuşak Dan sınavı sonuçları açıklandı.
20-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan KKTC Karakuşak Dan imtihanında başarılı olanlar bir üst seviyeye terfi etti.
Karkuşaklar diplomaları önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ile alacaklar.
Yılda bir defa yapılan ve Ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak ve Dan sınavına Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt Bölgelerinden Taekwondo sporcuları katıldı.
Kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye girenlere diploma ve ödülleri belirlenecek tarihte düzenlenecek tören ile verilecek.
Temel Teknikler, Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler ve El,Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Senior Master Öykü Ergin, Senior,Master Ali Uslu, 6. Dan Ceyda Uçaner, 5. Dan Serdar Çakır ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptılar.
Sınav Sonuçları
Selin Tüfekçi 1.DAN
Ali Ersoy 1.DAN
Hayrunnisa İkinci 1.DAN
Eylül Ceryan 1.DAN
Alya Volkan 1.DAN
Nina Hordııenko 1.DAN
Süleyman Çelik 1.DAN
Müesser Serdar 1.DAN
Hasan Yıldırım 1.DAN
Michael Mikolaj Tobiczyk 1.DAN
Mahir Eymen Çelik 1.DAN
Melek Ünver 2.DAN
Zeliha Arpacıoğlu 2.DAN
Ayça Karip 2.DAN
Kamil Umut Demir 2.DAN
Ali Arpacıoğlu 2.DAN
Cansu Keskin 4.DAN
Kader Karlık 4.DAN
Mustafa Özen 5.DAN
Zehra Karip 6.DAN