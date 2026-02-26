Çatalköy-Esentepe Belediyesi Gıda Denetim Şubesi ile Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri uzmanları tarafından, Çatalköy-Esentepe bölgesinde faaliyet gösteren su ürünleri perakende satış yerleri ve restoranlara yönelik müşterek denetimler gerçekleştirildi.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde işletmeler; gıda güvenliği, hijyen kuralları ve su ürünlerinin muhafaza koşulları açısından kontrol edilirken, kontroller neticesinde, gıda sağlığı mevzuatına aykırı koşullarda balık satışı yaptığı tespit edilen bir işletme faaliyetlerinden men edilerek kapatıldı.



Denetimler sırasında ayrıca 27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası kapsamında yer alan “Avlanabilir Asgari Boy, Sayı ve Ağırlık Yasakları” dikkate alınarak, yasal limitlerin altında olduğu tespit edilen su ürünlerine el konuldu.

-“Boyutları yasal sınırlara uymayan su ürünleri SOS’e bağışlandı”



El konulan su ürünleri, sosyal sorumluluk kapsamında Lefkoşa’da bulunan SOS Çocuk Köyü’ne bağışlandı.



Açıklamada, halk sağlığının korunması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği amacıyla denetimlerin düzenli ve kararlı şekilde devam edeceği kaydedildi.