Süper Lig ekibi Yenicami’de ilk devrenin tamamlanmasının ardından Cemal Kır teknik direktörlük görevinden ayrılmış, ardından Abbas Osum ile prensip anlaşmasına varılmıştı. Mevcut kadrodan bazı oyuncuların da takımdan ayrılması sonrası Osum görevi kabul etmeme kararı almıştı.

Yaşanan bu gelişme sonrasında Yenicami yönetimi, camianın içinden biri olan Ulus Nasıroğlu ile teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladı. Nasıroğlu’nun yardımcılığını Hamdi Öğütçü yapacak.

Yenicami ilk devreyi 8 puanla son sırada tamamlarken takımdan Remzi Betmezoğlu, Mahmut Amasyalı, Samet Akrep, Asrın Sönmez, Fikret Yağcıoğlu ve Ali Bayır ayrılmıştı.

Yenicami takımı dün ikinci devre hazırlıklarına teknik direktör Ulus Nasıroğlu ve Hamdi Öğütçü yönetiminde kendi antrenman sahası olan Yusuf Kaptan Sahası’nda yaptığı çalışmayla başladı.