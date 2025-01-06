6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimizden Selin Karakaya anısına düzenlenen 2. Anı Satranç Turnuvası, 29 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Altın Piyon Satranç Derneği organizasyonunda düzenlenecek olan turnuva, Mağusa Arkın Palm Beach Hotel’de satranç severleri bir araya getirecek.
Turnuvaya yurt dışından ve Kıbrıs’ın her bölgesinden sporcuların katılım göstereceği belirtilirken, etkinlik genç yeteneklerin satranç alanında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak.
Bu anlamlı etkinlikte sporcular, strateji ve zekânın buluştuğu hamlelerle Selin Karakaya’nın anısını yaşatacak. (MHA)