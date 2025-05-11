Stat: Cihangir Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Şahin Coşkun, Ahmet Genç
Gönyeli: Deniz, Hasan Kanlı, Azat, Berkem, Malle, Razak, İsmail, Doukara, İbrahim Kaba, İbrahim Çıdamlı, Erol
Yenicami: Süleyman, Hascan, İrfan, Karan, Barış, Sapara, Mpanzu, Mehmet Çavuş, Tahsin, Görkem, Hüseyin
Goller: 13. Dk. Sapara, 43. Dk. Hüseyin Arifoğlu, 60. Dk. Karan (Yenicami)
Aksa Süper Lig Play Out ilk maçında Yenicami, Gönyeli karşısında 3-0 galip gelerek büyük avantaj elde etti. Yenicami’yi play out’ta umutlandıran golleri Sapara, Hüseyin ve Karan attı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Yenicami takımı 13. Dakikada orta hakem Fehim Dayı’nın penaltı noktasını göstermesi üzerine Sapara’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
43. Dakikada Hüseyin Arifoğlu’nun golüyle ilk devreyi 2-0 önde kapatan Yenicami 60. Dakikada Karan’ın golüyle farkı üçe çıkardı.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Yenicami maçtan 3-0 galip ayrıldı.