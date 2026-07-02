Karaoğlanoğlu Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kulüp, son olarak L. Gençler Birliği forması giyen Mağusa Türk Gücü futbolcusu Mustafa Yaşar ile anlaşmaya vardı. Taraflar, kulübün sportif direktörü Aydın Aygın nezaretinde bir araya gelerek resmi imzayı attı.

Güçlü kadro yapılanmasını sürdüren Karaoğlanoğlu, bu transferle yeni sezon öncesi önemli bir hamleye daha imza atmış oldu.