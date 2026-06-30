54. Geleneksel İskele Festivali’nde, İskele’nin önemli isimleri de anılmaya devam ediyor. İskele’nin iki sevilen ismi Merhum Hasan Civisilli ile Hüseyin Misk (Miksi) anısına düzenlenen Minikler&Kadınlar Halı Saha Turnuvası dün (29 Haziran) başladı. 1461 İskele Trabzon, Larnaka Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar, Balıkesir SK ile Ergazi Spor Kulüpleri, Zehra Çırakoğlu Civisil Stadı’nda bir araya geldi. Anı turnuvasının başlama vuruşunu ise Merhum Hasan Civisilli’nin 5 yaşındaki torunu Arya Yalman yaptı. İskele Belediyesi Meclis Üyesi Seymen Yılmaz da kendisine eşlik etti.

MİNİKLER&KIZLAR HALI SAHA TURNUVASU BAŞLADI

Geleneksel İskele Festivali bünyesinde düzenlenen ve bu yıl ilk kez kızların da dahil edildiği futbol anı turnuvası başladı. Bu yıl İskele’nin sevilen isimleri merhum Hasan Civisilli ile Hüseyin Misk anısına gerçekleşen ve Zehra Çırakoğlu Civisil Stadı’nda düzenlenen turnuvada; Miniklerde Larnaka Gençler Birliği SK, 1461 İskele Trabzon SK, Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar Türk SK’den 2014 ve üzeri sporcular, 1461 İskele Trabzon SK, Dumlupınar Türk SK, Balıkesir SK ile Ergazi SK’den ise kız futbolcular top koşturuyor.

ERKEKLERDE BİRİNCİLİK MAÇI MTG-İSKELE TRABZON ARASINDA OYNANACAK

Başlama vuruşunu Merhum Hasan Civisilli’nin 5 yaşındaki torunu Arya Yalman’ın yaptığı turnuvanın ilk gününde oynanan karşılaşmalarda finale yükselerek kupa şansı yakalayan takımlar MTG ile İskele Trabzon Spor Kulübü oldu. 3’lük maçı ise Dumlupınar Türk Spor Kulübü ile Larnaka Gençler Birliği arasında oynanacak.

KIZLARDA BİRİNCİLİK MAÇIDUMLUPINAR SK İLE İSKELE TRABZON SK ARASINDA OYNANACAK

Turnuvada kızlar kategorisinde ise kupa şansı yakalayarak finale yükselen takımlar Dumlupınar Türk SK ile İskele Trabzon SK oldu. 3.’lük maçı ise Balıkesir SK ile Ergazi Sk arasında oynanacak.

FİNAL KARŞILAŞMALARI 3 TEMMUZ CUMA 19.30’DA ZEHRA ÇIRAKOĞLU CİVİSİL STADINDA

Merhum Hüseyin Misk’in oğlu Turgay Misk ile Şakir Azizoğlu’nun hakemliğini yaptığı, Civisilli ve Miks ailelerinin yakından takip ettiği, ilk günü geride kalan ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvanın final karşılaşmaları ise 3 Temmuz Cuma günü saat 19.30’da Zehra Çırakoğlu Civisil Stadı’nda oynanacak. İskele Belediyesi Spor Komitesi tarafından yakından takip edilen, İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin hazırda bulunduğu turnuvada çocuklara ikramda da bulunuluyor.