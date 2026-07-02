China Bazaar Gençlik Gücü’nde Zeeb Choudhry başkanlığındaki yönetim kurulu geleceğe yönelik transferlerine devam ediyor.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, Çetinkaya’dan bonservisli transfer olarak Erez Işık’ı kadrosuna kattı.

Erez’in babası Salih Işık, kısa süre önce Gençlik Gücü Altyapılar Koordinatörü olmuştu. Böylece baba – oğul Çetinkaya’nın ardından bu kez Gençlik Gücü forması altında buluşmuş oldu.

15 yaşındaki Erez Işık geride bıraktığımız sezon Çetinkaya’da U17 Elit Lig ve A2 Süper Lig’de 10 gol kaydetmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Çetinkaya’dan bonservisli transfer olarak Erez Işık’ı kadromuza katmış bulunmaktayız. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

BİNATLI’DAN TAYLAN VE ERDEM TAKVİYESİ

Öte yandan C. Bazaar Gençlik Gücü Kulübü BTM 1. Lige düşen Güzelyurt ekibi Binatlı’dan iki genç ismi de renklerine bağladı.

GG Kulübü geçtiğimiz sezon Binatlı’da A2 Birinci Lig Gol Kralı olan Taylan Denizci’yi transfer ettiğini açıkladı.

Taylan transferiyle ilgili olarak kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Taylan Denizci’yi bonservisli olarak Binatlı YSK' den kadromuza kattığımızı kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyuyoruz

Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, başarılar dileriz.

Ailemize hoş geldin Taylan Denizci! “

GG, diğer Binatlı futbolcusu Erdem Zekioğluları’nı da bonservisli olarak Binatlı YSK' den kadrosuna kattığını kamuoyuna duyurdu.